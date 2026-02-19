Szarpała córkę na przystanku kolejowym w Gorzowie, interweniowali SOKiści
K.Bar
2026-02-1915:27
37-latka była pod wpływem mefedronu, przebywa w szpitalu pod obserwacją lekarzy. Jak powiedział nam rzecznik gorzowskiej policji, Grzegorz Jaroszewicz - mundurowi wyjaśniają sprawę, jest jednak za wcześnie by mówić o jakichkolwiek zarzutach.
SOKiści w środowe [18.02] przedpołudnie patrolowali okolice przystanku Gorzów - Zieleniec. Zauważyli kobietę, która szarpała kilkuletnią dziewczynkę. 4-latka została przez funkcjonariuszy odciągnięta od matki. Na miejsce wezwali policję.
37-latka wciąż była agresywna, konieczne było zakucie ją w kajdanki. Dziewczynka nie doznała żadnych obrażeń, trafiła pod opiekę dziadka. Kobieta w obecności policjantów przyznała się do tego, że zażywała mefedron. Trafiła do szpitala.
