Prawie 100 cudzoziemców musi opuścić Polskę. Wszyscy zagrażali bezpieczeństwu

Fala deportacji cudzoziemców z Polski. Jakie były powody?

W dniach 16–18 lutego funkcjonariusze SG z placówek w Poznaniu-Ławicy, Tuplicach i Wrocławiu-Strachowicach zatrzymali ośmiu cudzoziemców z Ukrainy, Gruzji, Armenii i Rosji. Powody zatrzymań były różnorodne, ale wszystkie związane z naruszeniem prawa.

- Były to wielokrotne kradzieże, groźby karalne, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków psychotropowych, ignorowanie sądowych zakazów i przestępstwa skarbowe – wyjaśnił kpt. SG Paweł Biskupik.

Rekordowe liczby deportacji. Kto najczęściej łamie prawo?

W całym 2025 roku Nadodrzański Oddział SG zatrzymał i zobowiązał do powrotu aż 500 cudzoziemców, których obecność stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy, ale wśród deportowanych znaleźli się również obywatele Gruzji, Mołdawii i Białorusi. Tendencja ta utrzymuje się również w bieżącym roku, a liczba zatrzymań rośnie w zastraszającym tempie. Jak zauważa SG, liczba zatrzymań dobiła do setki już pod koniec kwietnia.

Nadodrzański Oddział SG, z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, odpowiada za ochronę polsko-niemieckiej granicy w województwach lubuskim i dolnośląskim oraz granicy z Czechami w województwie dolnośląskim. Funkcjonariusze oddziału pełnią również służbę na lotniskach w Poznaniu-Ławicy, Wrocławiu-Strachowicach i Zielonej Górze-Babimoście.