Nowe przypadki ptasiej grypy w Lubuskiem. Weterynarze apelują do hodowców i łowczych

Lokalny weterynarz zalecił myśliwym nadzór nad terenami łowieckimi i natychmiastowe informowanie o każdym znalezionym padłym dzikim ptactwie, zwłaszcza wodnym. Z kolei hodowcy powinni odizolować ptaki gospodarskie i źródła ich pojenia. Ptaki wolnożyjące nie powinny mieć dostępu do poideł. Odradza się także używania wody spoza gospodarstwa, także do czyszczenia kurników. Pasza musi być zabezpieczona w zamkniętym pomieszczeniu lub pod szczelnym nakryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

Ptasia grypa w parku w Wejherowo

Tablice informujące o zakażeniu pojawią się na terenie gmin Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew.

Człowiek może zarazić się wirusem przede wszystkim przez bardzo bliski kontakt z zakażonym drobiem lub z powierzchniami i przedmiotami skażonymi jego odchodami.