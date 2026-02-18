Nowe przypadki ptasiej grypy w Lubuskiem. Weterynarze apelują do hodowców i łowczych

K.Bar
2026-02-18 17:39

Zakażenie potwierdzono u trzech martwych ptaków przy jeziorze Osiek w Chomętowie. Wcześniej w styczniu padło trzydzieści łabędzi przy jeziorze Chycina, gmina Bledzew.

łabędź

i

Autor: Pixabay.com

Lokalny weterynarz zalecił myśliwym nadzór nad terenami łowieckimi i natychmiastowe informowanie o każdym znalezionym padłym dzikim ptactwie, zwłaszcza wodnym. Z kolei hodowcy powinni odizolować ptaki gospodarskie i źródła ich pojenia. Ptaki wolnożyjące nie powinny mieć dostępu do poideł. Odradza się także używania wody spoza gospodarstwa, także do czyszczenia kurników. Pasza musi być zabezpieczona w zamkniętym pomieszczeniu lub pod szczelnym nakryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

Tablice informujące o zakażeniu pojawią się na terenie gmin Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew.

Człowiek może zarazić się wirusem przede wszystkim przez bardzo bliski kontakt z zakażonym drobiem lub z powierzchniami i przedmiotami skażonymi jego odchodami.

