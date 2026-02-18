W Kostrzynie nad Odrą śmieci drożej. O ile więcej zapłacą mieszkańcy?

Zmiana w wysokości opłat wchodzi o marca. Jak wyjaśniają urzędnicy związane jest to z wyższymi kosztami zagospodarowania odpadów w Instalacji Komunalnej w Długoszynie, gdzie trafiają śmieci z Kostrzyna.

Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą zapłacą więcej za śmieci. I to od 1 marca.

Wzrost wyniesie 6 zł. Od marca stawka to 42 zł miesięcznie od osoby. Za śmieci segregowane. W przypadku niesegregowania odpadów, co jest obowiązkowe, naliczona zostanie opłata podwyższona w wysokości 84 zł od osoby.

Nie trzeba składać nowych deklaracji. Zawiadomienia o zmianie stawek urzędnicy dostarczają już mieszkańcom.

Decyzja wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów w Instalacji Komunalnej w Długoszynie, gdzie trafiają śmieci z Kostrzyna. Dodatkowo zmienia się firma odbierająca odpady.

