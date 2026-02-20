Czy mrozy opóźnią zakończenie I etapu północnej obwodnicy Gorzowa?

Sebastian Górny
2026-02-20 18:28

Mroźna zima, jakiej dawno w Gorzowie nie było, nie sprzyjała prowadzeniu robót drogowych. Realizacja I etapu tzw. północnej obwodnicy miasta została wstrzymana. Czy oznacza to opóźnienie zakończenia inwestycji?

Gorzów: północna obwodnica

Autor: GIM/ Archiwum prywatne

Ostre warunki zimowe wstrzymały prace na północnej obwodnicy Gorzowa. Czy inwestycja zostanie oddana z opóźnieniem​?

Do tej pory zakończono prace z przepustem nad Kłodawką, roboty związane z budową ronda, wyburzono budynki na trasie obwodnicy. Ze względu na mrozy prace wstrzymano. Póki co wykonawca nie zgłaszał opóźnienia. Droga powinna być gotowa w lipcu. Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich, nie wyklucza jednak przesunięcia terminu.

Mamy świadomość, że jest kolizja z siecią gazową. Konieczna jest również przebudowa kanalizacji. Po odkryciu ujawnił się jej stan techniczny, który wymusił wydłużenie tego odcinka sieci sanitarnej. Są zatem przesłanki - mówi prezes GIM.

Synoptycy zapowiadają ocieplenie, więc i drogowcy wracają na budowę. Jak informowaliśmy w poniedziałek [23.02] rusza budowa ronda u zbiegu ul. Kazimierza Wielkiego, Kuratowskiej i Owocowej. Będą utrudnienia w ruchu, wyznaczono objazdy.

Zaczyna się budowa ronda, kierowców czekają utrudnienia. Gdzie i kiedy?
