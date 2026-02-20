Dachował autem, a potem udawał...bezdomnego! Wytropił go pies

K.Bar
2026-02-20 13:25

Śledczy prowadzą czynności procesowe, 48-latek wkrótce usłyszy zarzuty. W czwartkowy [19.02] wieczór policjanci prowadzący kontrolę na Trasie Nadwarciańskiej dostali od jednego z kierowców znak, że kierujący osobową toyotą może być nietrzeźwy.

dachowanie gorzów

i

Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe

Ruszyli za wozem, gdy dojechali do ronda Solidarności, pojazd był już po dachowaniu, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Udało się go znaleźć i zatrzymać przy ulicy Warszawskiej - mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:

Przy jednej z posesji policjanci zauważyli osobę przykrytą kocem. Szybko rozpoznali, że mężczyzna odpowiada przekazanemu wcześniej rysopisowi. Początkowo udawał on bezdomnego, ale po chwili zaczął się wyrywać i próbował jeszcze uciekać. 

Mężczyzna był trzeźwy. Okazało się, że ma sądowy zakaz kierowania, a toyota jest kradziona. Auto zostało zabezpieczone.

złodziej Gorzów