Próbował okraść i zgwałcić, w więzieniu może spędzić wiele lat

Do mrożącego krew w żyłach zajścia doszło w sobotę [28.02] na jednej z lokalnych dróg. 39-latek zaatakował kobietę. Przy użyciu przemocy próbował ukraść jej pieniądze. Wepchnął kobietę do pojazdu, usiłował też doprowadzić do obcowania płciowego. Nie udało się, dzięki reakcji osób trzecich, które spłoszyły napastnika.

KIERWIŃSKI APELUJE DO PREZYDENTA: STAŃ PO STRONIE ŻOŁNIERZA I POLICJANTA! | Express Biedrzyckiej

Identyfikacji sprawcy nie ułatwiał brak monitoringu, mundurowym udało się jednak zatrzymać napastnika dzień później [01.03].

39-latek poza usiłowaniem dokonania rozboju i gwałtu, usłyszał jeszcze zarzuty pozbawienia wolności oraz prowadzenia samochodu mimo zakazu.