Próbował okraść i zgwałcić, w więzieniu może spędzić wiele lat

K.Bar
2026-03-04 12:11

Próbował okraść i zgwałcić - mężczyźnie z powiatu międzyrzeckiego grozi do 15 lat więzienia. Usłyszał zarzuty, najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu.

Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe

Do mrożącego krew w żyłach zajścia doszło w sobotę [28.02] na jednej z lokalnych dróg. 39-latek zaatakował kobietę. Przy użyciu przemocy próbował ukraść jej pieniądze. Wepchnął kobietę do pojazdu, usiłował też doprowadzić do obcowania płciowego. Nie udało się, dzięki reakcji osób trzecich, które spłoszyły napastnika.

Identyfikacji sprawcy nie ułatwiał brak monitoringu, mundurowym udało się jednak zatrzymać napastnika dzień później [01.03].

39-latek poza usiłowaniem dokonania rozboju i gwałtu, usłyszał jeszcze zarzuty pozbawienia wolności oraz prowadzenia samochodu mimo zakazu.

policja Międzyrzecz