Nowoczesne technologie samochodowe w gorzowskim CEZiB-ie

Sebastian Górny
2026-03-03 16:05

Gorzów jest jednym z trzech miast w Polsce, gdzie powstało Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branży samochodowej. Uczniowie w swoje ręce dostaną nowoczesne pracownie. Poznają najnowsze technologie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym.

CEZiB Gorzów

i

Autor: Gorzów / Facebook.com/ Archiwum prywatne

Uczniowie czekali od września i się doczekali. W gorzowskim CEZiB-ie rusza Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branży samochodowej. Oficjalne otwarcie w czwartek [5.03]. Towarzyszyć temu będzie III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Branżowe Centrum Umiejętności to zaawansowana technologicznie placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania. Powstały nowoczesne pracownie samochodowe. Zakupiono auta elektryczne, hybrydowe i spalinowe na specjalnym obrotowym podnośniku, stacje ładowania, symulatory jazdy, stanowiska demonstracyjne układów napędowych oraz instalację OZE.

Koszt to 7 mln 200 tys. zł.

