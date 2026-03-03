Nowoczesne technologie samochodowe w gorzowskim CEZiB-ie

Uczniowie czekali od września i się doczekali. W gorzowskim CEZiB-ie rusza Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie branży samochodowej. Oficjalne otwarcie w czwartek [5.03]. Towarzyszyć temu będzie III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Branżowe Centrum Umiejętności to zaawansowana technologicznie placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania. Powstały nowoczesne pracownie samochodowe. Zakupiono auta elektryczne, hybrydowe i spalinowe na specjalnym obrotowym podnośniku, stacje ładowania, symulatory jazdy, stanowiska demonstracyjne układów napędowych oraz instalację OZE.

Koszt to 7 mln 200 tys. zł.

Polecany artykuł: Niemieckie szynobusy wozić będą Lubuszan