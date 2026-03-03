Nie wypalajcie traw! - apelują mundurowi. To zagrożenie

Strażacy, jak co roku, apelują o nie wypalanie traw. Co ważne, od 2 stycznia zmieniły się przepisy, w górę poszły grzywny. Możemy mieć do zapłacenia nawet 30 tysięcy złotych kary -mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik KW PSP w Gorzowie:

Strażacy na starzyźnie

Wychodząc do lasu, na łąkę, korzystając z ładnej pogody na zewnątrz nie możemy używać tzw. otwartego ognia. Nie palimy papierosów, nie rozpalamy ognisk, nie używamy grilla w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Strażacy najwięcej pożarów traw odnotowują w marcu i kwietniu. Zdarzenia w tym czasie, to ponad połowa rocznych statystyk.