Nie wypalajcie traw! - apelują mundurowi. To zagrożenie

K.Bar
2026-03-03 15:21

Czasami wystarczy jedna iskra i pożar gotowy. Lubuscy strażacy są już po pierwszych tegorocznych wyjazdach do płonących lasów i nieużytków, głównie na południu województwa. Interweniować musieli 24 razy.

Pożar trawy

i

Autor: Pixabay.com

Strażacy, jak co roku, apelują o nie wypalanie traw. Co ważne, od 2 stycznia zmieniły się przepisy, w górę poszły grzywny. Możemy mieć do zapłacenia nawet 30 tysięcy złotych kary -mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik KW PSP w Gorzowie:

Strażacy na starzyźnie

Wychodząc do lasu, na łąkę, korzystając z ładnej pogody na zewnątrz nie możemy używać tzw. otwartego ognia. Nie palimy papierosów, nie rozpalamy ognisk, nie używamy grilla w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

Strażacy najwięcej pożarów traw odnotowują w marcu i kwietniu. Zdarzenia w tym czasie, to ponad połowa rocznych statystyk.

straż pożarna Gorzów
pożar traw