Dachował na Podmiejskiej, w więzieniu może spędzić 15 lat

Odpowie za kradzież z włamaniem do auta, którego dopuścił się dzień wcześniej [18.02] w Hamburgu. Zarzuty dotyczą też kierowania pomimo zakazu i używania nieprzypisanych do tego samochodu tablic rejestracyjnych. Wszystko w warunkach multi recydywy.

Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie:

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Maciej M. przyznał się wyłącznie do prowadzenia samochodu, mimo orzeczonego zakazu. Nie przyznał się do dwóch pozostałych czynów. Skorzystał również z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień i odmowy odpowiadania na pytania prokuratora.

Maciej M. jest osobą bezrobotną, bez stałego meldunku.

Przypomnijmy, 49-latek wpadł 19 lutego w godzinach wieczornych. Dachował kradzionym autem, a potem udawał bezdomnego. Wytropił go policyjny pies. Kierowca był trzeźwy.