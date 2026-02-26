Pogranicznicy odzyskali skradzione auto, zanim kradzież zgłosił jego właściciel

K.Bar
2026-02-26 15:22

31-letni Polak odpowie za kradzież samochodu. To wynik rutynowej kontroli, którą we wtorek [24.02] przeprowadzili na A2 mundurowi.

kradziony lexus

i

Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze straży granicznej wytypowali w Świecku do kontroli osobowego lexusa. Pojazd jechał od strony Niemiec na holenderskich tablicach rejestracyjnych. Za kółkiem siedział 31-letni obywatel Polski, po zatrzymaniu oświadczył, że nie posiada dokumentów pojazdu, nie potrafił też wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w jego posiadanie. 

Mundurowi w bagażniku znaleźli oryginalne, niebieckie blachy i dowód rejestracyjny, holenderskie były od innego pojazdu. Pogranicznicy skontaktowali się z niemiecką policją i właścicielem auta.

Szacunkowa wartość odzyskanego lexusa, to 150 tysięcy złotych. Po działaniach na granicy, mężczyzna został przekazany słubickim policjantom.

