Pogranicznicy odzyskali skradzione auto, zanim kradzież zgłosił jego właściciel

Funkcjonariusze straży granicznej wytypowali w Świecku do kontroli osobowego lexusa. Pojazd jechał od strony Niemiec na holenderskich tablicach rejestracyjnych. Za kółkiem siedział 31-letni obywatel Polski, po zatrzymaniu oświadczył, że nie posiada dokumentów pojazdu, nie potrafił też wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w jego posiadanie.

Mundurowi w bagażniku znaleźli oryginalne, niebieckie blachy i dowód rejestracyjny, holenderskie były od innego pojazdu. Pogranicznicy skontaktowali się z niemiecką policją i właścicielem auta.

Szacunkowa wartość odzyskanego lexusa, to 150 tysięcy złotych. Po działaniach na granicy, mężczyzna został przekazany słubickim policjantom.