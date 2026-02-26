Niemieckie szynobusy wozić będą Lubuszan

Sebastian Górny
2026-02-26 17:33

Regionalny przewoźnik kupił w ostatnich miesiącach kilkanaście spalinowych szynobusów za Odrą. Część z nich ma trafić na lubuskie tory.

Polregio

i

Autor: www.polregio.pl/ Materiały prasowe POLREGIO

Polregio w ostatnich miesiącach zakupiło kilkanaście używanych, spalinowych pociągów. Część z nich już trafiła do Polski. Przechodzą teraz modernizację i polonizację. Ogólny stan pociągów określany jest jako dobry. Pierwsze pod koniec roku powinny zacząć wozić pasażerów. Skorzystają na tym Lubuszanie, ponieważ szynobusy mają trafić do lubuskiego i wielkopolskiego zakładu Polregio.

Z pewnością się przydadzą, bo póki co sytuacja podróżnych w Lubuskiem jest kiepska. Tylko w poniedziałek (23.02), wtorek (24.02) i środę (25.02) odwołano łącznie ponad 120 połączeń​ regionalnych.

