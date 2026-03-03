Będzie przesłuchanie 7-latki? Co wydarzyło się w Wawrowie?

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-03-03 13:46

Kolejny krok gorzowskiej prokuratury, która złożyła do sądu odpowiedni wniosek o przesłuchanie dziewczynki. Z zatrzymanym kierowcą wykonano czynności i zwolniono go do domu. Jego zeznania na razie nie są ujawniane.

Autor: bizoo_n/ Getty Images

Wracamy do zdarzenia w Wawrowie pod Gorzowem [Lubuskie], gdzie dziewczynka uciekała przed kierowcą. Policja przekazała zebrany materiał prokuraturze. Sprawa toczy się pod kątem usiłowania pozbawienia wolności dziecka. 79-letni kierujący opla został przesłuchany i zwolniony.

- Wstępnie treść zeznań kierowcy została zweryfikowana pozytywnie. Na razie ich nie ujawniamy. Kolejnym krokiem będzie rozstrzygnięcie sądu co do przesłuchania pokrzywdzonej dziewczynki - mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło w czwartek [26.02] w Wawrowie. Rodzice dziecka zgłosili, że zaczepiał je starszy mężczyzna jadący autem. Dziewczynka z krzykiem i płaczem uciekła. Policja zidentyfikowała pojazd i kierowcę dzięki monitoringowi.

policja Gorzów
senior
ucieczka
seniorzy Gorzów
dziecko
kierowca