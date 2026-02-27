Te daty w kalendarzu zaznaczy każdy kibic Stali Gorzów

Sebastian Górny
2026-02-27 16:49

Jest oficjalny terminarz dwóch pierwszych rund PGE Ekstraligi. Gorzowian czeka niezwykle ciężki początek walki o ligowe punkty.

Stal Gorzów

i

Kibice mogą już sobie rezerwować terminy​. Pierwsze spotkania Stali Gorzów mają oficjalne godziny rozpoczęcia. PGE Ekstraliga podała rozkład jazdy dwóch pierwszych kolejek.

Gorzowianie sezon rozpoczynają 12 kwietnia o godzinie 17 w Grudziądzu. Gospodarze mierzą w tym sezonie wysoko, więc Stal czeka niezwykle trudny mecz, o punkty będzie ciężko.

Łatwiej nie będzie też podczas pierwszego meczu domowego. Ten zaplanowany jest na 17 kwietnia na godzinę 20.30. Stal podejmie wrocławską Spartę.

