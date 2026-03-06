Wciąż nie wiadomo, kiedy pogorzelcy wrócą na ulicę Fabryczną

K.Bar
2026-03-06 18:00

Prace przy Fabrycznej w Gorzowie trwają. Nie ma nawet przybliżonej daty powrotu mieszkańców do swoich domów. Po pożarze, do którego - przypomnijmy - doszło 28 stycznia, wykonawca swoje wysiłki skupia na poszyciu dachowym i stropie.

Autor: OSP Kłodawa/ Materiały prasowe

Równolegle - trwa procedura wyłonienia wykonawcy na wymianę instalacji gazowej w całym budynku i instalacji elektrycznej w częściach wspólnych.

Na dniach ma dojść do spotkania urzędników z właścicielami lokali. Co chwila wychodzą niespodzianki - mówi Paweł Nowacki, dyrektor ZGM:

Pożar magazynu

Ostatnio zostały te prace chwilowo wstrzymane w związku z tym, że uwidoczniła się sztukateria na konstrukcji dachowej. Ustalaliśmy, czy te elementy będą do odtworzenia. Na dziś już wiemy, że tak. 

Na remont dachu zabezpieczono 400 tysięcy złotych. Mieszkańcy kamienicy wciąż przebywają w większości w hotelu Mieszko.

Równolegle prowadzone jest policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratora. Przesłuchiwani są świadkowie, badane są próbki z miejsca zdarzenia. Śledczy czekają też na opinię biegłego w zakresie pożarnictwa. Według naszych nieoficjalnych informacji, więcej w tej sprawie ma być wiadomo w połowie kwietnia. 

