Wciąż nie wiadomo, kiedy pogorzelcy wrócą na ulicę Fabryczną

Równolegle - trwa procedura wyłonienia wykonawcy na wymianę instalacji gazowej w całym budynku i instalacji elektrycznej w częściach wspólnych.

Na dniach ma dojść do spotkania urzędników z właścicielami lokali. Co chwila wychodzą niespodzianki - mówi Paweł Nowacki, dyrektor ZGM:

Pożar magazynu

Ostatnio zostały te prace chwilowo wstrzymane w związku z tym, że uwidoczniła się sztukateria na konstrukcji dachowej. Ustalaliśmy, czy te elementy będą do odtworzenia. Na dziś już wiemy, że tak.

Na remont dachu zabezpieczono 400 tysięcy złotych. Mieszkańcy kamienicy wciąż przebywają w większości w hotelu Mieszko.

Równolegle prowadzone jest policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratora. Przesłuchiwani są świadkowie, badane są próbki z miejsca zdarzenia. Śledczy czekają też na opinię biegłego w zakresie pożarnictwa. Według naszych nieoficjalnych informacji, więcej w tej sprawie ma być wiadomo w połowie kwietnia.