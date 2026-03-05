Ścieżki rowerowe zasypane są pozimowym piachem. Kiedy będą uprzątnięte?

Sebastian Górny
2026-03-05 17:17

Zapiaszczone drogi rowerowe, to problem dla użytkowników jednośladów. Łatwiej o uślizg koła, wywrotkę, zwyczajnie jest to niebezpieczne. Inneko RCS rozpoczęło oczyszczanie ścieżek rowerowych.

Do końca marca ścieżki rowerowe będą uprzątnięte - zapewnia Inneko RCS. To odpowiedź dla gorzowskich rowerzystów, którzy narzekają na stan dróg rowerowych.

O problemie poinformowali nas czytelnicy. Po zimie na traktach zalega sporo piasku, a to stwarza zagrożenie. Łatwiej o poślizg i wywrotkę.

Za utrzymanie dróg rowerowych odpowiada miejska spółka Inneko RCS. Jej pracownicy pozimowe sprzątanie zaczęli w poniedziałek (2.03). W ruch poszły zamiatarki, cześć prac wykonywanych jest ręcznie.

Zgodnie z umową prace mieliśmy zacząć 15 marca, ale ze względu na korzystne warunki atmosferyczne już je rozpoczęliśmy. Trzeba pamiętać, że jeszcze może spaść śnieg i znowu będziemy musieli te ścieżki zasypywać, ale do 31 marca powinniśmy je uprzątnąć - mówi Dagmara Górka z Inneko RCS.

W Gorzowie Inneko odpowiada za utrzymanie 55 km dróg rowerowych.

