Kierowcy na gazie o poranku w Witnicy pod Gorzowem

Funkcjonariusze gorzowskiej drogówki wzięli pod lupę przejeżdżających w Witnicy. Na zorganizowanych punktach kierujący dmuchali w alkomaty. Dwie osoby jechały pod wpływem alkoholu i muszą liczyć się z zarzutami.

Jeden z mężczyzn miał w organizmie mniej niż pół promila i odpowie za wykroczenie. Drugi miał zdecydowanie więcej - 0,7 promila. To oznacza, że będzie odpowiadał za przestępstwo. W obu przypadkach kierowcy stracili prawo jazdy.

Mundurowi organizują badania trzeźwości w różnych dniach i godzinach. Nietrzeźwy na drodze to potencjalne zagrożenie.

