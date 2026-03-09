Kierowcy na gazie o poranku w Witnicy pod Gorzowem

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-03-09 16:34

Policjanci w ramach wojewódzkich działań w poniedziałek [9.03] badali trzeźwość zmotoryzowanych. Dwie osoby straciły prawo jazdy i czeka je spotkanie z sędzią. Głupota ma surowe konsekwencje.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze gorzowskiej drogówki wzięli pod lupę przejeżdżających w Witnicy. Na zorganizowanych punktach kierujący dmuchali w alkomaty. Dwie osoby jechały pod wpływem alkoholu i muszą liczyć się z zarzutami.

Jeden z mężczyzn miał w organizmie mniej niż pół promila i odpowie za wykroczenie. Drugi miał zdecydowanie więcej - 0,7 promila. To oznacza, że będzie odpowiadał za przestępstwo. W obu przypadkach kierowcy stracili prawo jazdy.

Mundurowi organizują badania trzeźwości w różnych dniach i godzinach. Nietrzeźwy na drodze to potencjalne zagrożenie.

