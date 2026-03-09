200-lat chluby gminy Bogdaniec. Na początek świętowania - książka o perypetiach mieszkańców.

Już w piątek [13.03] o godzinie 17 w gminnej bibliotece publicznej w Bogdańcu o publikacji pt. "Mój młyn, od ziarenka wspomnień do bochenka wartości" opowie więcej autorka dr Ewa Pawlak.

Ewa Pawlak, dyrektorka muzeum lubuskiego, na warsztat wzięła przyjaźń przedwojennego właściciela zagrody i młyna - Niemca Richarda Werka. Pracował u niego Polak Józef Rogoziński, który na terenie gminy Bogdaniec pozostał także po wojnie

Autorka prowadziła wywiady z 16 osobami związanymi w młynem:

Zadawałam jedno pytanie na początek: czym dla ciebie jest młyn? To pytanie otwierało przestrzeń, czasami do wielogodzinnych rozmów i tak naprawdę takich bardzo bliskich spotkań z drugim człowiekiem.

Książka zostanie wydana w nakładzie 400 sztuk. Będzie dostępna w bibliotekach na terenie gminy, będzie także możliwość zakupu.