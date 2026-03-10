24 kierowców pod wpływem alkoholu na lubuskich drogach

Alkomaty rozgrzane zostały do czerwoności. W jednej dzień , w kilka godzin wykonano ponad dziewięć tysięcy badań. Lubuscy mundurowi pojawili się w miastach, na drogach powiatowych oraz na trasach dojazdowych.

Ujawniono 15 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 9 prowadzących po użyciu alkoholu. Każdy z zatrzymanych kierowców będzie odpowiadał za swoje zachowanie przed sądem. Już pożegnali się z prawem jazdy.

Ważne jest reagowanie jeśli widzimy, że ktoś chce wsiąść za kierownicę po alkoholu lub narkotykach. Gdy masz wątpliwości co do swojego stanu, możesz go anonimowo i bezpłatnie sprawdzić na komisariacie.

