Mistrzowstwa Polski w Nordic Walking na gorzowskim polu golfowym

To będzie największa impreza Nordic Walking w Polsce. Zawodnicy będą walczyć o medale na gorzowskim polu golfowym​.

Mistrzostwa Polski odbędą się 6 czerwca. Trwają zapisy. Na tę chwilę udział potwierdziło już ponad 400 miłośników maszerowania z kijkami. Organizatorzy liczą na frekwencyjny rekord.

O tytuły chodziarze walczyć będą na trzech dystansach: 5, 10 i 20 km. Dla dzieci będą osobne starty na 200 metrów.

Przyjeżdżają do nas nie tylko najlepsi zawodnicy z Polski i świata, ale również amatorzy. To impreza nie tylko dla zawodowców, ale dla każdego kto chciałby się sprawdzić, fantastycznie spędzić czas - mówi Marcin Szulc, organizator.

Mistrzostwom towarzyszyć będą liczne wydarzenia dla dorosłych i najmłodszych. Organizatorzy zapraszają Gorzowian do kibicowania. Przyjść może każdy, wstęp wolny.

W przygotowania do mistrzostw włączyło się miasto Gorzów Wielkopolski i województwo lubuskie.

Zapisy na stronie Polskiej Ligii Nordic Walking.