Wakacyjne kontrole w toku, strażacy znaleźli niedociągnięcia

K.Bar
2026-07-13 16:07

Trzy ośrodki musiały wprowadzić poprawki w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Chodziło o tzw. uchybienia proceduralne, na wypadek pożaru: źle zorganizowane ciągi komunikacyjne, czy niedopatrzenia w instrukcjach na wypadek pożaru.

strażacy w lesie
Autor: asp. Piotr Żak (KP PSP Słubice)/ Materiały prasowe

Nigdzie nie znaleziono uchybień na tyle dużych, żeby ośrodek zamykać.To nie koniec działań - mówi Bartłomiej Mądry, zastępca komendanta lubuskich strażaków:

PSP oczywiście pojawi się w każdym zgłoszonym miejscu, gdzie będzie zorganizowany wypoczynek, tak aby przed tym wypoczynkiem skontrolować je i żeby to miejsce było bezpieczne dla jego użytkowników. 

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Do tej pory skontrolowanych zostało 59 miejsc wypoczynku, w tym 18 obozów harcerskich. U harcerzy nieprawidłowości nie stwierdzono.

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Policja z kolei - tradycyjnie - w wakacje mocny nacisk kładzie na zapobieganie sprzedaży alkoholu nieletnim:

Oprócz miejsc wypoczynku, będziemy również monitorować miejsca gromadzenia się młodzieży, tam gdzie ewentualnie może dochodzić do demoralizacji, gdzie osoby nieletnie mogą próbować kupować alkohol. 

mówił Tomasz Zgirski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji.

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