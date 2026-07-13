Wakacyjne kontrole w toku, strażacy znaleźli niedociągnięcia

Nigdzie nie znaleziono uchybień na tyle dużych, żeby ośrodek zamykać.To nie koniec działań - mówi Bartłomiej Mądry, zastępca komendanta lubuskich strażaków:

PSP oczywiście pojawi się w każdym zgłoszonym miejscu, gdzie będzie zorganizowany wypoczynek, tak aby przed tym wypoczynkiem skontrolować je i żeby to miejsce było bezpieczne dla jego użytkowników.

Do tej pory skontrolowanych zostało 59 miejsc wypoczynku, w tym 18 obozów harcerskich. U harcerzy nieprawidłowości nie stwierdzono.

Pijany kierowca sam przyjechał na policję

Policja z kolei - tradycyjnie - w wakacje mocny nacisk kładzie na zapobieganie sprzedaży alkoholu nieletnim:

Oprócz miejsc wypoczynku, będziemy również monitorować miejsca gromadzenia się młodzieży, tam gdzie ewentualnie może dochodzić do demoralizacji, gdzie osoby nieletnie mogą próbować kupować alkohol.

mówił Tomasz Zgirski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji.