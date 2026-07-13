Drony latają nad Strzelcami Krajeńskimi

Anteny postawione, teren Strzelec Krajeńskich zmapowany - ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać mogą tam bezzałogowce.

Chodzi o duże, specjalne drony, które latają poza zasięgiem wzroku i mogą być sterowane z każdego miejsca na Ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Latanie takimi dronami wymaga spełnienia ogromnej liczby formalności. Obszary takie jak nad gminą Strzelce Krajeńskie pozwalają zmniejszyć to do minimum.

Dzisiaj w gminie Strzelce Krajeńskie, obrazowo można powiedzieć, że budujemy drogi i autostrady dla dronów. Budujemy obszar, w którym będzie można te technologie rozwijać dużo szybciej - mówi Mateusz Karkoszka, koordynator strzeleckiego CKD.

Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce. Cały koszt budowy to 200 mln zł.