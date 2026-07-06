Wnioski rozpatrzone, mieszkania przydzielone. Kto się nie załapał, może się odwołać

Mieszkania w nowym budynku GTBS przyznane. Kto się nie zgadza z podziałem, może się odwołać. Trzeba się pospieszyć, bo termin upływa w piątek [10.07].

97 mieszkań​ przy ul. Przemysłowej w Gorzowie wstępnie ma już najemców. Komisja rozpatrzyła wnioski, przyznała punkty i na tej podstawie stworzono listę lokatorów. Osoby, które kwestionują przyznaną liczbę punktów, mogą złożyć odwołanie w siedzibie Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Po ich rozpatrzeniu sporządzona zostanie ostateczna lista. Nastąpi to do 20 lipca.

Po tym nastąpi przydział konkretnych mieszkań dla każdej osoby, która znajdzie się na ostatecznej liście. Odbędzie się to w formie losowania w obecności notariusza - mówi Tomasz Gierczak, prezes GTBS.

Przypomnijmy - do GTBS wpłynęło 330 wniosków o przydział mieszkania w budynku przy ul. Przemysłowej.