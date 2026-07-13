Zabił szczenięta, grozi mu do 5 lat więzienia. 30-latek z zarzutami!

Do dramatycznego odkrycia doszło w piątek [10 lipca] w Sulęcinie w kontenerze na odzież.

- Pracownicy ujawnili foliową reklamówkę, w której znajdowały się cztery martwe szczenięta. Ze wstępnych oględzin wykonanych przez lekarza weterynarii wynika, że zwierzęta doznały rozległych obrażeń głowy. Psy nie należały do 30-latka, tylko do jednego z jego lokatorów - mówi Martyna Litka, rzecznik sulęcińskiej policji.

30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego dostał dozór policyjny. Oprócz bezwzględnego więzienia sąd może orzec nawiązkę finansową na cel związany z ochroną zwierząt oraz całkowity, wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt.​

Pijany kierowca sam przyjechał na policję