Zabił szczenięta, grozi mu do 5 lat więzienia. 30-latek z zarzutami!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-07-13 16:07

Policjanci z Sulęcina w Lubuskiem szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Dzisiaj [13.07] usłyszał zarzuty, odpowie za zabicie psów ze szczególnym okrucieństwem. Dostał dozór policyjny, karę wymierzy mu sąd.

gorzów zabił szczeniaki Sulęcin
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Do dramatycznego odkrycia doszło w piątek [10 lipca] w Sulęcinie w kontenerze na odzież.

- Pracownicy ujawnili foliową reklamówkę, w której znajdowały się cztery martwe szczenięta. Ze wstępnych oględzin wykonanych przez lekarza weterynarii wynika, że zwierzęta doznały rozległych obrażeń głowy. Psy nie należały do 30-latka, tylko do jednego z jego lokatorów - mówi Martyna Litka, rzecznik sulęcińskiej policji.

30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego dostał dozór policyjny. Oprócz bezwzględnego więzienia sąd może orzec nawiązkę finansową na cel związany z ochroną zwierząt oraz całkowity, wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt.​

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