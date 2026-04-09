W Zielonej Górze moto-ambulanse wyjadą na majówkę, Gorzów nawet nie stanął do przetargu.

K.Bar
2026-04-09 18:08

Dlaczego? Andrzej Szmit - dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Gorzowie wystąpił do magistratu z prośbą o współfinansowanie, o około pół miliona złotych. Ratusz odmówił.

i

Moto-ambulans czyli motocykl przejechałby przez wąskie uliczki, czy wiecznie zakorkowany Most Staromiejski. Zwłaszcza ułatwiłby dojazd do nietrzeźwych - mówi Andrzej Szmit:

Lubelskie pogotowie ratunkowe ma sześć nowych ambulansów

Do tzw. "leżaków" najlepiej wysłać moto-ambulans. On dojedzie przez te wszystkie łańcuchy, kwietniki. W mieście czasami trzeba zostawić ambulans i 200 metrów trzeba przejść do takiego człowieka, tylko po to żeby powiedzieć: "Znowu Panie Janku, jak tam można?".

Polecany artykuł:

Wyprzedzał tira na pasach, stanie przed sądem! Co czeka 40-latka?

W Zielonej Górze moto-ambulans wyjedzie 1 maja, działać może do końca września.

QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy? Tak pracowano w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Jak brzmiało słynne powiedzenie o pracy w PRL z końca lat 60. XX wieku?
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Tak pracowano w PRL-u
