W weekend jeździł pijany, w poniedziałek został już skazany

K.Bar
2026-03-24 12:57

26-latek z Gorzowa usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Najbardziej bolesną częścią mógł być przepadek osobowego audi, którym się poruszał.

policja gorzów

Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe

Do zajścia doszło w nocy z soboty na niedzielę [21/22.03]. Po ulicy Korczaka poruszać miał się pijany kierowca, wcześniej próbował zatrzymać go świadek. Na miejscu policjanci zastali porzucone auto. Udało się ustalić, że kierowca najprawdopodobniej znajduje się w mieszkaniu kilka ulic dalej - przy Broniewskiego. Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:

Funkcjonariusze zastali tam 26-latka, który był pod widocznym wpływem alkoholu. Badanie tylko to potwierdziło, właściciel audi miał w organizmie 2 promile. Stracił prawo jazdy, a jego samochód został odholowany. 

Sąd orzekł przepadek zabezpieczonego audi, zakaz prowadzenia pojazdów przez trzy lata. Orzeczona została też kara finansowa w kwocie ośmiu tysięcy złotych.

policja Gorzów
pijany kierowca