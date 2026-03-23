Drogowe "akrobacje" świeżo upieczonego kierowcy. Będzie surowa kara

Podczas patrolu mundurowi ze Świebodzina zauważyli osobową KIA, która z dużą prędkością przejeżdża przez wioskę. Przez okno auta, od pasa w górę, wystawał pasażer. Policjanci ruszyli za pojazdem. Kierujący wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej, jechał slalomem oraz zmuszał kierowców jadących z naprzeciwka do zmiany pasa, aby uniknąć kolizji.

Do akcji włączył się drugi patrol i wspólnie zatrzymali pojazd. Za kierownicą siedział 18-latek. Nie potrafił wyjaśnić powodów swojego zachowania. Prawo jazdy miał zaledwie 17 dni. Policjanci skierowali wniosek do sądu i zatrzymali prawo jazdy 18-latka.​

