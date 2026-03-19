Pijany ojciec, który wiózł dzieci, surowo ukarany. Jest wyrok

Nim 45-latek dmuchnął feralnego dnia w alkomat, jechał z dziećmi kilkanaście kilometrów. Badania wykazało, że w organizmie ma ponad dwa promile. Skrajnie niebezpieczne zachowanie na szczęście nie doprowadziło do wypadku.

Sprawa ostatecznie znalazła się w sądzie. 45-latka uznano winnym kierowania autem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dwoje małoletnich. Sędzia skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na jeden rok. Mężczyzna ma 4-latni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kary finansowe wyniosły go ponad 35 tysięcy złotych.

Policjanci przypominają, by zachować rozsądek, bo konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości są dotkliwe. Kiedy nie jesteśmy pewni swojego stanu trzeźwości, odłóżmy kluczyki od auta i skorzystajmy z innej formy transportu.

Dramatyczna akcja ratunkowa. 23-latek przestał oddychać