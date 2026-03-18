7-latka z Wawrowa została przesłuchana. Śledczy analizują materiał

Przesłuchanie dziecka to kolejny krok w postępowaniu gorzowskiej prokuratury. Specjalny wniosek złożono w sądzie, który ustalił termin spotkania. Jak się okazało w sądzie okręgowym przesłuchano w sumie trzy dziewczynki.

- W obecności sędziego przesłuchana została małoletnia pokrzywdzona i jej dwie koleżanki. Konieczność przesłuchania dwóch innych dziewczynek pojawiła się w toku toczącego sie postępowania. Szczegółów nie ujawniamy - mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Weryfikowane są także zeznania 79-letniego kierowcy, który miał zaczepiać 7-latkę. Przesłuchano go w roli świadka i zwolniono.

Przypomnijmy - sprawa toczy się pod kątem usiłowania pozbawienia wolności dziecka. Kierujący oplem nie pochodzi z powiatu gorzowskiego.

