7-latka z Wawrowa została przesłuchana. Śledczy analizują materiał

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-03-18 17:34

Chodzi o zdarzenie z 26 lutego, gdy dziewczynkę w podgorzowskiej miejscowości na ulicy zaczepił starszy mężczyzna. Z krzykiem i płaczem uciekła do domu i o wszystkim opowiedziała rodzicom. Ci zawiadomili policję. Sprawa jest w toku.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Przesłuchanie dziecka to kolejny krok w postępowaniu gorzowskiej prokuratury. Specjalny wniosek złożono w sądzie, który ustalił termin spotkania. Jak się okazało w sądzie okręgowym przesłuchano w sumie trzy dziewczynki.

- W obecności sędziego przesłuchana została małoletnia pokrzywdzona i jej dwie koleżanki. Konieczność przesłuchania dwóch innych dziewczynek pojawiła się w toku toczącego sie postępowania. Szczegółów nie ujawniamy -  mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Weryfikowane są także zeznania 79-letniego kierowcy, który miał zaczepiać 7-latkę. Przesłuchano go w roli świadka i zwolniono.

Przypomnijmy - sprawa toczy się pod kątem usiłowania pozbawienia wolności dziecka. Kierujący oplem nie pochodzi z powiatu gorzowskiego.

