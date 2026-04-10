W Gorzowie rachunki za wodę i ścieki już wyższe. O ile?

Rachunki za wodę i ścieki poszły w górę. Wyższe opłaty od dzisiaj [10.04]. Wody Polskie zatwierdziły taryfy dla Gorzowa i okolicznych gmin na najbliższe trzy lata.​

Podwyżka w pierwszym roku jest największa, ceny idą w górę o ponad 6 procent. Oznacza to, że Gorzowianie zapłacą złotówkę więcej za metr sześcienny wody i ścieków, czyli około 18 złotych.

Wyższe ceny podyktowane są wzrostem kosztów, energii, podatków, kosztów pracy.

Przypominam, że taryfa robiona jest raz na trzy lata. Przez ostatnie trzy lata wszystko zdrożało o około 30 proc., według GUS. My podnosimy o nieco ponad 6 proc. Dlatego cieszę się, że udało się maksymalnie zminimalizować tę podwyżkę - mówi Maciej Symeryak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie.

W kolejnych latach wzrost cen będzie niższy, średnio około o 3 procent rocznie. Łącznie przez trzy lata cena wody i ścieków wzrośnie o 12 procent.