W Gorzowie rachunki za wodę i ścieki już wyższe. O ile?

Sebastian Górny
2026-04-10 15:32

Od dziś obowiązują nowe taryfy za wodę i odbiór ścieków. Gorzowskie PWiK zapewnia, że zrobiło wszystko, żeby podwyżki były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Rachunki za wodę i ścieki poszły w górę. Wyższe opłaty od dzisiaj [10.04]. Wody Polskie zatwierdziły taryfy dla Gorzowa i okolicznych gmin na najbliższe trzy lata.​

Podwyżka w pierwszym roku jest największa, ceny idą w górę o ponad 6 procent. Oznacza to, że Gorzowianie zapłacą złotówkę więcej za metr sześcienny wody i ścieków, czyli około 18 złotych.

Wyższe ceny podyktowane są wzrostem kosztów, energii, podatków, kosztów pracy.

Przypominam, że taryfa robiona jest raz na trzy lata. Przez ostatnie trzy lata wszystko zdrożało o około 30 proc., według GUS. My podnosimy o nieco ponad 6 proc. Dlatego cieszę się, że udało się maksymalnie zminimalizować tę podwyżkę - mówi Maciej Symeryak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie.

W kolejnych latach wzrost cen będzie niższy, średnio około o 3 procent rocznie. Łącznie przez trzy lata cena wody i ścieków wzrośnie o 12 procent.

