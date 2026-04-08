Chcesz założyć interes? Spytaj o zasady w gorzowskim sanepidzie

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-04-08 16:26

Gastronomia, branża beauty, przedszkole - w tego typu placówkach trzeba spełnić określone wymogi sanitarne. Jakie? W czwartek [09.04] pracownicy wojewódzkiej stacji odpowiedzą na wszelkie wątpliwości mieszkańców.

Autor: Canva.com

Taka okazja nie zdarza się co dzień. Trwają dni otwarte w placówce przy Jagiellończyka w Gorzowie. W czwartek [09.04] z wątpliwościami można się zgłaszać w godz. od 10 do 14.

- Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące funkcjonowania stacji, czy uruchomienia swojego biznesu na przykład z branży beauty czy gastronomicznej i nie wie jak się do tego zabrać, to pracownik z każdego działu jest oddelegowany, by pomóc - mówi Aneta Mokosa, rzecznik gorzowskiego sanepidu.

W czwartek w gorzowskim sanepidzie pojawią się także studenci dietetyki AWFu, którzy będą badać żywność w laboratorium. Będą również zgłębiać wiedzę na temat chorób wenerycznych. Z kolei w piątek [10.04] odbędzie się otwarta konferencja ze specjalistami od nowotworów.

