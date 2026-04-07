Pijani i pędzący kierowcy! Sporo pracy mieli lubuscy mundurowi

Do jedynego, śmiertelnego w skutkach wypadku doszło w piątek [03.04]. Na trasie Mielesznica–Rąpice, w powiecie słubickim, kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Dwie osoby z obrażeniami trafiły do szpitala, a jedna była reanimowana. Niestety nie udało się jej uratować.

Pod lupę wzięto trzeźwość kierowców oraz to ile mają na liczniku. - 12 osób kierowało w stanie nietrzeźwości, z kolei 7-miu było pod wpływem środków odurzających. Wszyscy stracili prawa jazdy i będą odpowiadać przed sądem. Natomiast 37-miu kierujących przekroczyło dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h - mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Z kolei cztery osoby kierowały mimo posiadania sądowego zakazu, trzy osoby miały cofnięte uprawnienia, a aż 16 osób wsiadło „za kółko” mimo, że nigdy nie posiadały uprawnień do kierowania. Kilkuset mundurowych prowadziło działania pod hasłem „Pomagamy i Chronimy”.

