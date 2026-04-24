Uczta smaków z całego świata w Gorzowie. Zjadą food trucki!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-04-24 10:23

Festiwal Smaków Food Trucków zawita w weekend [25-26.04] do Gorzowa. Tradycyjnie mobilne kuchnie pojawią się na placu Grunwaldzkim. Będzie słodko, wytrawnie, pysznie. Do tego strefy chill i artystyczne dla dzieci.

Autor: archiwum redakcji/ Archiwum prywatne

Menu Festiwalu Smaków 2026

Pojawi się ponad 20 kuchni na kółkach. Przygotujcie się na aromatyczne dania kuchni m.in azjatyckiej, meksykańskiej, amerykańskiej i włoskiej, a także na desery i orzeźwiające napoje. W menu pojawią się soczyste burgery, esencjonalny ramen, pizza z pieca opalanego drewnem i makaron przygotowywany w kręgu sera, a także street foodowe klasyki w autorskich odsłonach.

Do wyboru słodkości – od chrupiących churros z gorącą czekoladą oraz sosem pistacjowym przez aromatyczne kołacze, aż po spektakularne lody tajskie oraz mrożone serniki w czekoladzie.

Autor: Festiwal Smaków Food Trucków/ Materiały prasowe

Atrakcje dla całych rodzin

Oprócz smakołyków zaplanowano także rekreację dla całych rodzin: kolorowe dmuchańce, strzelnica ASG, konkursy z nagrodami, strefa relaksu z leżakami, a także kolorowy plac zabaw z kącikiem artystycznym i kolorowankami dla najmłodszych.

W sobotę [25.04] kulinarne zapachy z food trucków unosić się będą: w sobotę [25.04] od godz. 12 do 21, a w niedzielę od godz. 12 do 20, na Plac Grunwaldzkim w Gorzowie.

