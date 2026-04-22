Wraca kultowa akcja - pamiętaj, żeby wziąć ze sobą odpady

K.Bar
2026-04-22 17:58

Już w sobotę [25.04] na placu rynku GRH "Wymień odpady na kulturalne wypady". W tym roku biletów będzie więcej. Były edycje, gdy wejściówek pod koniec imprezy brakło. Będzie rekordowo aż 3,5 tysiąca.

wymień odpady

Autor: Inneko/ Materiały prasowe

Na ryneczek świętego Jerzego będzie można przynieść 3 sztuki małego lub sztukę dużego AGD, 20 puszek aluminiowych, 20 butelek plastikowych lub 3 kg makulatury. Co w zamian? M.in. bilety do kina, filharmonii, na wydarzenia sportowe, do restauracji czy sal zabaw.

Moda, ekologia i tłumy mieszkanek. X Bydgoski Bazar za nami!

Dodatkową atrakcją będzie...kolejka, która poruszać będzie się po ulicach Gorzowa. To atrakcja ściągnięta znad morza - mówi Monika Piaskowska, dyrektor marketingu Inneko:

Kolejka rusza oczywiście z Placu Targowego, na którym odbywa się impreza. Będzie poruszać się ulicami Gorzowa w centrum, zawraca na rondzie przy IV LO i wraca na plac. 

Polecany artykuł:

Szykują się zmiany, bardziej lifting, pasa na Dąbrowskiego

Impreza na placu trwać będzie od 11.00 do 15.00

Inneko Gorzów