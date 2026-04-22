Szykują się zmiany, bardziej lifting, pasa na Dąbrowskiego

Zmiany a raczej lifting na ul. Dąbrowskiego w Gorzowie. Pas rowerowy zostaje, zmieni się oznakowanie. Czy to pomoże rowerzystom i kierowcom?

Urzędnicy zdecydowali, że przedłużony zostanie przebieg linii rozdzielających pasy ruchu. To pozwoli wcześniej zająć odpowiedni pas na wlocie do skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z Jagiełły. Usunięte zostanie stare oznakowanie, które obecnie może wprowadzać zamieszanie.

Dzięki temu rozwiązanie będzie bardziej czytelne i przewidywalne dla wszystkich uczestników ruchu. Co istotne, nie ma powodów do ingerencji w sygnalizację świetlną, więc skrzyżowanie zachowa swoją przepustowość - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.

Zmiany mają pojawić w maju. Kierowcy i rowerzyści bądźcie czujni.

Pas rowerowy na ul. Dąbrowskiego pojawił się na początku marca.

