Szykują się zmiany, bardziej lifting, pasa na Dąbrowskiego

Sebastian Górny
2026-04-22 16:43

Droga rowerowa zostaje i jej przebieg nie ulegnie zmianie. Skorygowane będzie jej oznakowanie. Kierowcy wcześniej będą musieli zająć odpowiedni pas przed skrzyżowaniem z Jagiełły.

Gorzów: Dąbrowskiego

Autor: UM Gorzów/ Materiały prasowe

Zmiany a raczej lifting na ul. Dąbrowskiego w Gorzowie. Pas rowerowy zostaje, zmieni się oznakowanie. Czy to pomoże rowerzystom i kierowcom?

Urzędnicy zdecydowali, że przedłużony zostanie przebieg linii rozdzielających pasy ruchu. To pozwoli wcześniej zająć odpowiedni pas na wlocie do skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z Jagiełły. Usunięte zostanie stare oznakowanie, które obecnie może wprowadzać zamieszanie.

Dzięki temu rozwiązanie będzie bardziej czytelne i przewidywalne dla wszystkich uczestników ruchu. Co istotne, nie ma powodów do ingerencji w sygnalizację świetlną, więc skrzyżowanie zachowa swoją przepustowość - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.

Zmiany mają pojawić w maju. Kierowcy i rowerzyści bądźcie czujni.

Pas rowerowy na ul. Dąbrowskiego pojawił się na początku marca.

