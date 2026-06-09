Kierowcy ostrożnie! Zmiany na ulicy Wyszyńskiego

Zamknięty zostanie chodnik po stronie rzeki Kłodawki, wyznaczone będzie tymczasowe przejście dla pieszych w rejonie budynku nr 169. Kierowcy i piesi - wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Owocową. Trzeba być czujnym, bo mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu oraz ręczne kierowanie pojazdami. Szczegóły na stronie GIM-u.

Inwestycja drogowa w Zarzeczu, która przeraża mieszkańców

Sytuacja jeszcze bardziej skomplikuje się w drugiej połowie czerwca. Wykonawca Północnej Obwodnicy Gorzowa planuje częściowo zamknąć ul.Owocową. Będą objazdy.