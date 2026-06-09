Kierowcy ostrożnie! Zmiany na ulicy Wyszyńskiego

K.Bar
2026-06-09 15:23

Nie jedźcie na pamięć. W związku z budową drogi pieszo-rowerowej w Gorzowie wzdłuż ulicy, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany już od czwartku [11.06] na odcinku od budynku nr 169 do ronda Barlineckiego.

objazd owocowa gorzów

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Autor: UM Gorzów/ Materiały prasowe

Zamknięty zostanie chodnik po stronie rzeki Kłodawki, wyznaczone będzie tymczasowe przejście dla pieszych w rejonie budynku nr 169. Kierowcy i piesi - wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Owocową. Trzeba być czujnym, bo mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu oraz ręczne kierowanie pojazdami. Szczegóły na stronie GIM-u.

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Sytuacja jeszcze bardziej skomplikuje się w drugiej połowie czerwca. Wykonawca Północnej Obwodnicy Gorzowa planuje częściowo zamknąć ul.Owocową. Będą objazdy.

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