Trzy ofiary śmiertelne wypadku pod Witnicą

Jest trzecia ofiara tragicznego wypadku pod Witnicą, w województwie lubuskim.

W sobotni (3.10) wieczór na prostym odcinku drogi osobówka zjechała z pasa jezdni i uderzyła w drzewo.

Dwóch mężczyzn (kierowca i pasażer) zginęło na miejscu, trzeci został przetransportowany śmigłowcem LPR do gorzowskiego szpitala.

Mężczyzna dotarł w ciężkim stanie. Mimo wysiłków lekarzom gorzowskiego szpitala nie udało się uratować jego życia. Jak poinformował nas rzecznik lecznicy, 24-latek zmarł dziś (5.10) około godziny 13. To oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do trzech osób.

Na tę chwilę nie są znane przyczyny zdarzenia. Śledczy cały czas prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dlaczego do niego doszło.

Policja apeluje, żeby zgłaszali się świadkowie wypadku na trasie Witnica – Białczyk.