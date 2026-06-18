Rowerzyści zawładną stadionem żużlowym. Będzie się działo!

Gorzowscy rowerzyści przejmą w sobotę [20.06] stadion żużlowy. ​Od godz. 7 rano startować z niego będą uczestnicy Gravelowych Derbów Lubuskich. Na obiekcie będzie meta tego wyścigu.

Na stadionie przy Śląskiej finiszować będzie także masa rowerowa. O godzinie 11 start z Parku Górczyńskiego. Przyjazd powinien nastąpić przed południem. Wtedy rozpocznie się familijna impreza.

Odbędzie się piknik militarny i duży festyn dla całych rodzin. Dlatego chcielibyśmy, żeby jak najwięcej rodzin, dzieci wzięło udział - mówi Sandra Kwiatkowska z wydziału sportu UM.

Wszystkie wydarzenia organizowane są z okazji rywalizacji o miano Rowerowej Stolicy Polski.

Gorzów broni pierwszego miejsca w kategorii miast od 100 do 200 tysięcy mieszkańców. Na razie jest liderem, ale im więcej osób kręci tym lepiej. Ściągajcie apkę Aktywne Miasta i wybierajcie Gorzów.