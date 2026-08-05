III etap Tour de Pologne. Peleton przejedzie 193 km

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-05 7:56

Po dwóch pierwszych etapach prowadzących przez północną część Polski peleton Tour de Pologne rusza dalej na południe. III etap wyścigu będzie liczył ponad 193 kilometry, a zawodnicy zmierzą się z trasą prowadzącą z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.

Kolarz w żółtej koszulce wygrywa etap Tour de Pologne. O wyścigu przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Marcin Bielecki/ PAP

III etap Tour de Pologne 2026. Start w Gorzowie Wielkopolskim, meta w Zielonej Górze

W środę 5 sierpnia kolarze wystartują w III etapie 83. edycji Tour de Pologne UCI WorldTour. Trasa została wyznaczona w województwie lubuskim i połączy dwa duże miasta regionu – Gorzów Wielkopolski oraz Zieloną Górę.

Peleton będzie miał do pokonania dokładnie 193,5 km. Choć etap nie należy do typowo górskich wyzwań, zawodników czeka pagórkowata trasa i kilka punktów, na których mogą powalczyć najbardziej aktywni kolarze.

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Na trasie III etapu znalazły się m.in. Strzelce Krajeńskie, Skwierzyna, Międzyrzecz, Świebodzin oraz Sulechów. W tych miejscach zawodnicy będą walczyć o dodatkowe punkty na premiach. Organizatorzy zaplanowali trzy Lotne Premie LOTTO – w Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie i Sulechowie. Z kolei premie specjalne odbędą się w Skwierzynie oraz Międzyrzeczu.

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Pierwsze dni Tour de Pologne 2026 należały do Jonathana Milana. Włoski kolarz z grupy Lidl-Trek wygrał zarówno I etap z Gdyni do Koszalina, jak i II etap z Międzyzdrojów do Szczecina. Milan pokazał swoją ogromną szybkość w finiszach sprinterskich i dzięki zwycięstwom został jednym z największych bohaterów początku tegorocznego wyścigu. Pojawia się więc pytanie - czy Włoch powalczy o kolejne zwycięstwo także w Zielonej Górze? III etap może być jednak nieco trudniejszy dla typowych sprinterów, ponieważ końcówka trasy jest bardziej wymagająca.

Tour de Pologne trasy wyścigu

  • Etap I Gdynia-Koszalin
  • Etap II Międzyzdroje-Szczecin
  • Etap III Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra
  • Etap IV Żagań-Karpacz
  • Etap V Opole-Kocierz Resort
  • Etap VI Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska
  • Etap VII Kopalnia Soli Wieliczka jazda indywidualna na czas.
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