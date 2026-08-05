III etap Tour de Pologne. Peleton przejedzie 193 km

III etap Tour de Pologne 2026. Start w Gorzowie Wielkopolskim, meta w Zielonej Górze

W środę 5 sierpnia kolarze wystartują w III etapie 83. edycji Tour de Pologne UCI WorldTour. Trasa została wyznaczona w województwie lubuskim i połączy dwa duże miasta regionu – Gorzów Wielkopolski oraz Zieloną Górę.

Peleton będzie miał do pokonania dokładnie 193,5 km. Choć etap nie należy do typowo górskich wyzwań, zawodników czeka pagórkowata trasa i kilka punktów, na których mogą powalczyć najbardziej aktywni kolarze.

Przez jakie miejscowości przejedzie peleton? Tour de Pologne 2026

Na trasie III etapu znalazły się m.in. Strzelce Krajeńskie, Skwierzyna, Międzyrzecz, Świebodzin oraz Sulechów. W tych miejscach zawodnicy będą walczyć o dodatkowe punkty na premiach. Organizatorzy zaplanowali trzy Lotne Premie LOTTO – w Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie i Sulechowie. Z kolei premie specjalne odbędą się w Skwierzynie oraz Międzyrzeczu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tour de Pologne Koszalin. I Etap [ZDJĘCIA]

36

Jonathan Milan nie do zatrzymania. Włoch wygrał dwa pierwsze etapy

Pierwsze dni Tour de Pologne 2026 należały do Jonathana Milana. Włoski kolarz z grupy Lidl-Trek wygrał zarówno I etap z Gdyni do Koszalina, jak i II etap z Międzyzdrojów do Szczecina. Milan pokazał swoją ogromną szybkość w finiszach sprinterskich i dzięki zwycięstwom został jednym z największych bohaterów początku tegorocznego wyścigu. Pojawia się więc pytanie - czy Włoch powalczy o kolejne zwycięstwo także w Zielonej Górze? III etap może być jednak nieco trudniejszy dla typowych sprinterów, ponieważ końcówka trasy jest bardziej wymagająca.

Tour de Pologne trasy wyścigu