Przynieś tekstylia! W Gorzowie odbędzie się mobilna zbiórka

Nowa jednostka Miejskie Odpady Komunalne wraz ze spółką Inneko podstawią samochody na osiedlach: Górczyn, Europejskie i Dolinki. To one zabiorą rzeczy przyniesione przez gorzowian. Ile ich będzie nie wiadomo, to pierwsza z czterech akcji na terenie miasta.

- Czekamy na mieszkańców i odpady. Wybraliśmy sobotę, by trafić do jak największej liczby gorzowian. Tekstylia można przynieść w worku, reklamówce bądź luzem. Mogą być poplamione, ale nie ubrudzone olejami czy smarami. Wtedy to już jest odpad innej kategorii - wyjaśnia Karolina Pieróg, dyrektorka MOK-u.

Od 1 stycznia 2025 wejdzie w życie obowiązek segregowania odpadów tekstylnych i odzieży. Dla części Polaków może to stanowić problem, bo w ich miastach nie będzie już kontenerów na tekstylia

Miejsca i godziny mobilnej zbiórki

Tekstylia można przynieść w sobotę [28.03] na:

- osiedle Europejskie, na parking przy markecie od godz. 8 do 11,

- Górczyn, na parking przy centrum handlowym od godz. 9 do 12

- Dolniki- centrum do siedzibie Inneko przy Teatralnej od godz. 11.30 do 14.​30

Zbiórki mają się odbywać co kwartał w różnych miejscach Gorzowa. Tekstylia cały czas można oddawać do PSZOK-ów - przy ulicy Małyszyńskiej 47 i przy Fieldorfa-Nila 16.

Robert Lewandowski po meczu 26.03.2026