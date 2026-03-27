Przynieś tekstylia! W Gorzowie odbędzie się mobilna zbiórka

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-03-27 17:44

W sobotę [28.03] w trzech miejscach w Gorzowie mieszkańcy będą mogli się pozbyć zbędnych rzeczy. To akcja na prośbę samych gorzowian, u których zalegają nieużyteczne na przykład poszewki, buty czy torby. Od stycznia zmieniły się przepisy i takich przedmiotów nie wolno wrzucać do przydomowych pojemników.

gorzów ciuchy zbiórka

i

Autor: CC0 2.0

Nowa jednostka Miejskie Odpady Komunalne wraz ze spółką Inneko podstawią samochody na osiedlach: Górczyn, Europejskie i Dolinki. To one zabiorą rzeczy przyniesione przez gorzowian. Ile ich będzie nie wiadomo, to pierwsza z czterech akcji na terenie miasta.

- Czekamy na mieszkańców i odpady. Wybraliśmy sobotę, by trafić do jak największej liczby gorzowian. Tekstylia można przynieść w worku, reklamówce bądź luzem. Mogą być poplamione, ale nie ubrudzone olejami czy smarami. Wtedy to już jest odpad innej kategorii - wyjaśnia Karolina Pieróg, dyrektorka MOK-u.

Miejsca i godziny mobilnej zbiórki

Tekstylia można przynieść w sobotę [28.03] na:

- osiedle Europejskie, na parking przy markecie od godz. 8 do 11, 

- Górczyn, na parking przy centrum handlowym od godz. 9 do 12

- Dolniki- centrum do siedzibie Inneko przy Teatralnej od godz. 11.30 do 14.​30

Zbiórki mają się odbywać co kwartał w różnych miejscach Gorzowa. Tekstylia cały czas można oddawać do PSZOK-ów - przy ulicy Małyszyńskiej 47 i przy Fieldorfa-Nila 16.

