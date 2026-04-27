Ogień w zabytkowym pałacu w Garbiczu

W poniedziałkowe popołudnie służby ratunkowe odebrały zawiadomienie o pożarze historycznego gmachu zlokalizowanego w lubuskiej miejscowości Garbicz. Płomienie strawiły część osiemnastowiecznego pałacu, który od długiego czasu nie pełnił już swojej pierwotnej roli.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zarzewie ognia znajdowało się najprawdopodobniej na niższych piętrach, skąd żywioł przeniósł się na poddasze i pokrycie dachowe.

Do akcji natychmiast zadysponowano jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu sulęcińskiego oraz sąsiednich rejonów.

W operację zaangażowano kilkanaście wozów strażackich, a gaszenie obiektu trwa nieprzerwanie od kilku godzin.

„W tej chwili akcja gaśnicza cały czas trwa. Jest 16 zastępów na miejscu. Siły i środk, które działają na miejscu są wystarczające. Ogień z pewnością nie będzie się rozprzestrzeniał poza budynek -przekazał mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik Prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP”

- przekazał w rozmowie z Radiem Eska mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Trudna akcja gaśnicza i duże zadymienie

Początkowo ratownicy skupiali się na tłumieniu płomieni wyłącznie z zewnątrz budowli. Z czasem podjęto próby penetracji wnętrza, co jednak mocno komplikuje ogromne zadymienie.

Służby ratownicze zaznaczają, że warunki panujące w środku gmachu wciąż stwarzają ogromne zagrożenie.

„Nie ma w pobliżu budynków, więc nie ma zagrożenia, że ogień się rozprzestrzeni. W środku nikogo nie było. Budynek jest od dłuższego czasu nieużytkowany. Akcja gaśnicza prowadzona była na poczatku z zewnątrz, powoli zaczynamy wchodzić do środka ze względu na duże zadymienie, jest duże niebezpieczeństwo dla samych ratowników”

- poinformował z kolei „Super Express” mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak.

- To jest wielopiętrowy budynek. Biorąc pod uwagę zabudowę wewnętrzną jest to stary, zabytkowy pałac, a więc budowa w środku głównie drewniana. Niestety jest to dość dobre paliwo dla ognia, stąd m.in. takie a nie inne zniszczenia, które z pewnością będą ogromne - dodaje rzecznik straży pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Gmach w Garbiczu wzniesiono w drugiej połowie osiemnastego stulecia. W kolejnych dziesięcioleciach obiekt wielokrotnie poddawano modernizacjom, a w końcówce lat dziewięćdziesiątych prywatny inwestor przekształcił go w kompleks hotelowo-restauracyjny z przestrzenią konferencyjną.

Służby zapowiadają, że wkrótce pojawią się kolejne, szczegółowe informacje dotyczące tego zdarzenia.