Około 20 zniszczonych taksówek! Mundurowi liczą na świadków

W samochodach wybito szyby. Zgłoszenia pochodzą z gorzowskiego Górczyna, Manhattanu, czy Dolinek. Na razie nikt nie został zatrzymany.

Chciał przeprosić ukochaną, włamał się do kwiatomatu. Policja pokazała nagranie

Auta prawdopodobnie zostały uszkodzone w nocy. Mimo gęstej zabudowy nikt podejrzanych osób nie zgłosił. Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:

Trwa szacowanie strat. Zabezpieczamy przede wszystkim monitoringi. Zwracamy się także do osób, które mogły być świadkami tych zdarzeń by kontaktować się z policjantami.

Pierwsze zgłoszenie było przed godz.6 i dotyczyło szyby wybitej przy ul. Batalionów Chłopskich.