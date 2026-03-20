Około 20 zniszczonych taksówek! Mundurowi liczą na świadków

K.Bar
2026-03-20 13:53

Około 20 zniszczonych aut, policjanci w Gorzowie ciągle spisują zgłoszenia. W piątkowy [20.03] poranek pojawiły się liczne informacje o zdemolowanych wozach znanej firmy taksówkarskiej na aplikację.

Policja na miejscu zbrodni



W samochodach wybito szyby. Zgłoszenia pochodzą z gorzowskiego Górczyna, Manhattanu, czy Dolinek. Na razie nikt nie został zatrzymany.

Auta prawdopodobnie zostały uszkodzone w nocy. Mimo gęstej zabudowy nikt podejrzanych osób nie zgłosił. Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:

Trwa szacowanie strat. Zabezpieczamy przede wszystkim monitoringi. Zwracamy się także do osób, które mogły być świadkami tych zdarzeń by kontaktować się z policjantami. 

Pierwsze zgłoszenie było przed godz.6 i dotyczyło szyby wybitej przy ul. Batalionów Chłopskich.

