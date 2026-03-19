Napad w solarium w Świebodzinie. Zamaskowany bandyta groził nożem pracownicy

Atak w biały dzień
Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek, 12 marca. Jak ustalili śledczy, zakapturzony i zamaskowany mężczyzna wszedł do solarium i natychmiast zaatakował pracownicę, grożąc jej użyciem noża. Przerażona kobieta musiała wydać mu pieniądze – około trzech tysięcy złotych. Napastnik uciekł, pozostawiając po sobie chaos i strach.
Policyjna obława i przełom w sprawie
Świebodzińscy policjanci natychmiast ruszyli do działania. W akcję zaangażowano patrole, kryminalnych oraz funkcjonariuszy wydziału dochodzeniowo‑śledczego. W trakcie intensywnych poszukiwań odnaleziono m.in. . porzucone po napadzie ubrania, co okazało się kluczowym tropem.
Dzięki skrupulatnej analizie materiałów i pracy operacyjnej funkcjonariusze wytypowali podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany w Torzymiu przez kryminalnych ze Świebodzina.
Zarzuty i możliwa kara
Zatrzymany usłyszał zarzut rozboju z użyciem noża. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie wystąpiła o jego tymczasowe aresztowanie, a sąd przychylił się do wniosku.
Warto podkreślić, że rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia to jedno z najpoważniejszych przestępstw w polskim prawie. Grozi za nie od 3 do nawet 20 lat więzienia. W przypadku tego napadu – jak podkreślają śledczy – brutalność i sposób działania sprawcy nie pozostawiają wątpliwości co do powagi czynu.