Nieznana ofiara i okoliczności dramatu na torach w Rzepinie

W czwartek około godz. 19.20 służby ratownicze w Słubicach dostały zgłoszenie o tragicznym wypadku. Pociąg PKP Intercity relacji Berlin–Warszawa- potrącił mężczyznę znajdującego się na torach, 300 metrów od rzepińskiego dworca. Nie miał on szans, zginął na miejscu. Działali strażacy, policjanci i prokurator.

- Zespół pogotowia stwierdził zgon mężczyzny. Zabezpieczono ślady, monitoring z dworca, przesłuchano maszynistę. Prokurator nie stwierdził udziału osób trzecich, czyli przestępczego charakteru i odstąpił od sekcji. Śledczy ustalają tożsamość mężczyzny, bo nie miał on przy sobie żadnych dokumentów - informuje Ewa Murmyło z komendy policji w Słubicach.

Pociąg dalej nie pojechał. Dla pasażerów na trasie Rzepin-Warszawa uruchomiono autobusy zastępcze. Działania służb trwały kilka godzin. Okoliczności dramatu ustalają śledczy pod nadzorem prokuratora.

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