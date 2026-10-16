Nieznana ofiara i okoliczności dramatu na torach w Rzepinie

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-10-16 14:55

Mężczyzna zginął wczoraj wieczorem [czwartek 15.10] w rejonie ul. Dworcowej w Rzepinie. Jego tożsamość, na razie, nie jest znana. Policjanci ze Słubic prowadzili działania w okolicach dworca. Prokurator nie stwierdził, by zdarzenie miało charakter kryminalny.

Puste tory kolejowe, a obok na miniaturze niebieski sygnał radiowozu. O wypadku w Rzepinie przeczytasz w Eska Gorzów.
Autor: Pro/ Canva.com

W czwartek około godz. 19.20 służby ratownicze w Słubicach dostały zgłoszenie o tragicznym wypadku. Pociąg PKP Intercity relacji Berlin–Warszawa- potrącił mężczyznę znajdującego się na torach, 300 metrów od rzepińskiego dworca. Nie miał on szans, zginął na miejscu. Działali strażacy, policjanci i prokurator.

- Zespół pogotowia stwierdził zgon mężczyzny. Zabezpieczono ślady, monitoring z dworca, przesłuchano maszynistę. Prokurator nie stwierdził udziału osób trzecich, czyli przestępczego charakteru i odstąpił od sekcji. Śledczy ustalają tożsamość mężczyzny, bo nie miał on przy sobie żadnych dokumentów - informuje Ewa Murmyło z komendy policji w Słubicach.

Pociąg dalej nie pojechał. Dla pasażerów na trasie Rzepin-Warszawa uruchomiono autobusy zastępcze. Działania służb trwały kilka godzin. Okoliczności dramatu ustalają śledczy pod nadzorem prokuratora.

PRZEPYCHANKI, ZADYMY I "SIŁA NARODU" POD TK! | NIZINKIEWICZ, ŻÓŁCIAK

Polecany artykuł:

Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? Dopasuj cytat do postaci w quizie!
Pytanie 1 z 10
Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? "Słowo szlachcica kamieniem leży"

ROLKI

policja Słubice
śmierć na torach
Dworzec PKP
prokuratura
śmierć
Rzepin
tragiczna śmierć
policja Rzepin