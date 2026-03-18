Napadł na nastolatka w Słubicach, bo miał...bluzę piłkarskiego klubu!

Do zdarzenia doszło w niedzielę [15 marca] na jednej z ulic w Słubicach, gdzie chłopiec spędzał czas wspólnie ze swoim kolegą. W pewnym momencie podjechał do nich elektryczną hulajnogą młody mężczyzna.

- Zażądał on od 13-latka bluzę klubu piłkarskiego. Mężczyzna groził pobiciem i wykrzykiwał wulgaryzmy. Nieletni wystraszony, zdjął bluzę i oddał ją agresorowi. Po fakcie 18-latek oddalił się hulajnogą w stronę miasta - mówi Ewa Murmyło, rzecznik komendy powiatowej w Słubicach.

Policjanci ustalili personalia napastnika i we wtorek [17.03] go zatrzymali. Nie jest on mieszańcem powiatu, a w Słubicach przybywa od kilka dni.

Oszukiwali "Na Legendę" wpadli w Elblągu