Napadł na nastolatka w Słubicach, bo miał...bluzę piłkarskiego klubu!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-03-18 15:57

Agresywny 18-latek usłyszał zarzuty, bo zaatakował 13-latka. Za rozbój grozi do 15 lat pozbawienia wolności. W środę [18.03] z podejrzanym przeprowadzono czynności w prokuraturze, został przesłuchany.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w niedzielę [15 marca] na jednej z ulic w Słubicach, gdzie chłopiec spędzał czas wspólnie ze swoim kolegą. W pewnym momencie podjechał do nich elektryczną hulajnogą młody mężczyzna.

- Zażądał on od 13-latka bluzę klubu piłkarskiego. Mężczyzna groził pobiciem i wykrzykiwał wulgaryzmy. Nieletni wystraszony, zdjął bluzę i oddał ją agresorowi. Po fakcie 18-latek oddalił się hulajnogą w stronę miasta - mówi Ewa Murmyło, rzecznik komendy powiatowej w Słubicach.

Policjanci ustalili personalia napastnika i we wtorek [17.03] go zatrzymali. Nie jest on mieszańcem powiatu, a w Słubicach przybywa od kilka dni.

Polecany artykuł:

