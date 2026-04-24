Muzeum Spichlerz wymaga remontu za grube miliony!

Sebastian Górny
2026-04-24 17:58

Obiekt, który świętował 300-lecie jest w kiepskim stanie technicznym. Dyrektor muzeum obawia się, że jeżeli w najbliższych latach kosztowne prace nie zostaną wykonane, to Spichlerz trzeba będzie zamknąć dla zwiedzających.

Gorzów spichlerz

Autor: sg W Spichlerzu zaplanowano indiańskie warsztaty.

Zabytkowemu Spichlerzowi - który ma 300 lat - grozi katastrofa budowlana.

Trzeba znaleźć kilkadziesiąt milionów złotych na remont i to szybko. Za 6 lat może być za późno - mówi nam Ewa Pawlak, dyrektor muzeum w Gorzowie. - Musimy podjąć decyzję już teraz, żeby za 3, 4 lata być w procesie inwestycyjnym. Mówimy o dziesiątkach milionów złotych.

Muzeum zarządza marszałek lubuski. Urzędnicy zapewniają, że sprawę znają, ale konkrety nie padają.

Nie chcę deklarować czasu, czy to będzie tydzień, czy dwa, czy trzy. Na pewno z panią dyrektor będziemy rozmawiać. Spichlerz ma 300 lat, ale rozmowy nie będą tyle trwały - mówi Hubert Harasimowicz, wicemarszałek lubuski.

Dyrektor muzeum liczy na wsparcie miasta, choć prezydent Gorzowa stwierdził, że nie zamierza finansować obiektu należącego do marszałka.

Polecany artykuł:

Uczta smaków z całego świata w Gorzowie. Zjadą food trucki!
Quiz. Czy pamiętasz wszystkie Orkiestry Męskiego Grania?
Pytanie 1 z 10
Kto był szefem muzycznym pierwszej Orkiestry?
