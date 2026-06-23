Mieszkańcy musieli sami zdemontować barierki po biegu

Sebastian Górny
2026-06-23 17:18

Podpowiedzieli im to panowie, którzy pracowali przy Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dysze. Nie wiadomo, dlaczego znaki ustawione dla bezpieczeństwa biegaczy nie zostały zabrane zaraz po zakończeniu imprezy. Barierki leżały przy ul. Budowalnych jeszcze w wtorek [22.06].

Gorzów: Barierki
Autor: WH

Gorzowianie sami musieli rozbierać zapory rozstawione na bieg. Do tej pory nikt ich nie zabrał. O sprawie poinformowali nas czytelnicy.

Przez ul. Budowlanych na Zawarciu w niedzielę [21.06] prowadziła trasa Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy. Ustawiono tam barierki dla bezpieczeństwa biegaczy. Po zakończeniu zawodów nikt ich nie uprzątnął. Co więcej, osoby w kamizelkach z napisem "Organizator" poradziły mieszkańcom, żeby sami je sobie zdjęli.

Sprawą zaskoczony jest współorganizator biegu, Sebastian Wierzbicki:

Ustalimy z firmą, kiedy te zapory zostaną finalnie zebrane i dlaczego nie zostały ściągnięte zaraz po zakończeniu imprezy. Jeżeli chodzi o sprzątanie po biegu, widziałem jak pracownicy firmy ściągali te znaki na Moście Staromiejskim i w innych miejscach, gdzie je rozstawiali. Postaramy się tę niedogodność wyjaśnić - mówi Wierzbicki.

To pierwsza taka sytuacja w 11-letniej historii Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy.

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