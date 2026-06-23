Dwulatek na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Sprawę bada prokuratura

Do zdarzenia doszło przy ulicy Obrońców Pokoju w Gorzowie w nocy w niedzielę [21.06]. Policja dostała informację o 2-latku bez opieki, znalezionym przez przechodnia. Jego matka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta.

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W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Kto zamknął 22-latkę? Mówił Mariola Wojciechowska - Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury:

Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu przed chwilą były też inne osoby.

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Matka miała 1,5 promila alkoholu. Dostała dozór policji. Dziecku nic się nie stało, jest pod opieką rodziny. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.