Dwulatek na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Sprawę bada prokuratura

K.Bar
2026-06-23 13:53

Pijana kobieta odpowie za narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, oraz za posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi jej do 10 lat więzienia.

gorzowa policja nocą
Autor: materiały lubuska policja/ Materiały prasowe zdjęcie ilustracyjne

Do zdarzenia doszło przy ulicy Obrońców Pokoju w Gorzowie w nocy w niedzielę [21.06]. Policja dostała informację o 2-latku bez opieki, znalezionym przez przechodnia. Jego matka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta.

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W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Kto zamknął 22-latkę? Mówił Mariola Wojciechowska - Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury:

Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu przed chwilą były też inne osoby. 

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Matka miała 1,5 promila alkoholu. Dostała dozór policji. Dziecku nic się nie stało, jest pod opieką rodziny. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.

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Prokuratura Gorzów