SUP na hol i do brzegu! Wodne patrole potrzebne

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-06-22 17:04

Nie tylko patrolują akweny i wyłapują pijanych pływaków, ale także ewakuują podczas pogodowych problemów. Mundurowe patrole na wodzie w Lubuskiem bardzo przydatne. Pokazały to weekendowe burzowe klimaty.

Policjanci na łodzi motorowej holują osobę na desce SUP na jeziorze w Lubuskiem, ewakuując ją przed burzą, co pokazuje jak ważne są wodne patrole, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W niedzielę [21 czerwca] w północnej części regionu lubuskiego, także w powiecie strzelecko-drezdeneckim, pogoda dała się we znaki plażowiczom. Nad wodą tłumy, a w prognozach gwałtowne burze, intensywne opady i porwisty wiatr. Wspólną służbę na łodzi motorowej pełnili policjant oraz strażaczka. Wiele osób, które na kajakach, rowerach wodnych znajdowały się z dala od brzegu, zostało zaskoczonych przez ulewę.

Z pomocą przyszli mundurowi, którzy bezpiecznie sprowadzili na ląd osoby zaskoczone przez burze. Miłośnicy desek tzw. SUP-ów na holu, zostali przetransportowani na ląd. Dzięki szybkiej interwencji nikomu nic się nie stało.

Pamiętajmy, aby relaks połączyć z rozwagą, nigdy z brawurą. Mundurowi radzą: wybierajmy miejsca do plażowania czy kąpieli, na których są ratownicy. Czuwają także policjanci, którzy ze strażakami kontrolują kąpieliska, sprawdzają stan trzeźwości sterników, ich uprawnienia, oraz zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów i wyposażenie łodzi w sprzęt ratunkowy.

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