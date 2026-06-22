SUP na hol i do brzegu! Wodne patrole potrzebne

W niedzielę [21 czerwca] w północnej części regionu lubuskiego, także w powiecie strzelecko-drezdeneckim, pogoda dała się we znaki plażowiczom. Nad wodą tłumy, a w prognozach gwałtowne burze, intensywne opady i porwisty wiatr. Wspólną służbę na łodzi motorowej pełnili policjant oraz strażaczka. Wiele osób, które na kajakach, rowerach wodnych znajdowały się z dala od brzegu, zostało zaskoczonych przez ulewę.

Z pomocą przyszli mundurowi, którzy bezpiecznie sprowadzili na ląd osoby zaskoczone przez burze. Miłośnicy desek tzw. SUP-ów na holu, zostali przetransportowani na ląd. Dzięki szybkiej interwencji nikomu nic się nie stało.

Pamiętajmy, aby relaks połączyć z rozwagą, nigdy z brawurą. Mundurowi radzą: wybierajmy miejsca do plażowania czy kąpieli, na których są ratownicy. Czuwają także policjanci, którzy ze strażakami kontrolują kąpieliska, sprawdzają stan trzeźwości sterników, ich uprawnienia, oraz zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów i wyposażenie łodzi w sprzęt ratunkowy.

Na sygnale. Ważny apel ratowników z Leśnej Góry po wizycie w schronisku w Celestynowie