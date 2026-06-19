Uderzył w drzewo, 30-letni motocyklista zginął na miejscu

Czwartkowy wieczór [18.06] na czarno zapisał się w policyjnej bazie. Po godz. 22 do komendy policji w Międzyrzeczu, w Lubuskiem, wpłynęło zgłoszenie o wypadku. Doszło do niego między Brzozowcem a Trzebiszewem. Jak opisują strażacy z OSP Skwierzyna, którzy pierwsi pojawili się na na miejscu - motocyklista jadący motorem Kawasaki, nie opanował pojazdu, zjechał z jezdni i z dużą siłą uderzył w drzewo. Jego życia nie udało się uratować.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Motocykl ofiary znalazł się kilkadziesiąt metrów od drogi, w krzakach. W wypadku zginął mieszkaniec powiatu gorzowskiego. Mundurowi zabezpieczyli ślady i wykonali oględziny miejsca. Działał także prokurator.

Policja apeluje o rozwagę na drodze, o nie dociskanie pedału gazu. Kierowcy powinni dostosowywać jazdę do warunków na drodze, a jazdą nocą to dodatkowe utrudnienia. Dlatego koncentracja to podstawa.

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